По соцопросам рейтинг Путина в крупных городах упал на 12%

По данным ВЦИОМа, опубликованным в конце прошлой недели, рейтинг кандидата в президенты Владимира Путина в Москве и Санкт-Петербурге упал более чем на 12 процентных пунктов – с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля, сообщает Росбалт.

В других городах-миллионниках падение рейтинга на те же 12 п. п. случилось еще до Нового года, затем он подрос всего на 2 п. п. Аналогичные тренды в городах с населением от 100 000 до 500 000 человек и до 100 000 человек, а стабильным рейтинг президента остается лишь в городах с 500 000–950 000 жителей и на селе. При этом в крупных городах увеличилось число не определившихся с выбором и подрос рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, «В крупных городах фактор страха и административного давления работает слабее. Кроме того, у их жителей выше планка притязаний, больше источников информации, поэтому они более критичны к властям». Таким образом, чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти.

Число неопределившихся теоретически должно падать, но на практике растет.

Предполагается, что в городах-миллионниках проголосуют с явкой чуть выше 50%. По информации Росбалта, со ссылкой на источник в администрации президента, падение рейтинга Путина можно объяснить недостаточной активностью и ошибками в ходе кампании: «В реальности цифры гораздо меньше. Реальная явка в лучшем случае ожидается 55–60%, результат Путина колеблется в зависимости от региона от 50 до 65%. Если в Москве выйдут за 50% – это будет подвиг».

По мнению политологов, в крупных городах избиратели более политизированы. У них меньше проблем с поиском источников существования, и они менее зависимы от власти. Кроме того, там концентрируется молодежь, меньше работают стереотипы о голосовании как ритуале и более рационализированное отношение к участию или неучастию в выборах.

При этом эксперты не исключают, что чиновники в последний момент включат все возможные механизмы, от принуждения до угроз, поскольку они все равно считают, что в центре их будут оценивать по результатам выборов.