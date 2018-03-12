В Кузбассе на три месяца остановлено производство на машиностроительном заводе

Судебные приставы на 3 месяца приостановили эксплуатацию двух сталеразливочных ковшей на одном из предприятий в Юрге.

Ранее сотрудники Ростехнадзора в ходе проверки обнаружили нарушения на территории машиностроительного завода. Согласно протоколу, руководство предприятия допустило нарушение обязательных норм и правил на опасном производственном объекте.

В суде предприятие было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

19 февраля 2018 года сотрудник Управления федеральной службы судебных приставов России по Кемеровской области исполнил решение суда о приостановке деятельности опасных объектов. Теперь у предприятия есть 90 дней для устранения выявленных нарушений.