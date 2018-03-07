«Россельхозбанк» отмечает шестнадцатилетие деятельности в Кузбассе

Кемеровский региональный филиал «Россельхозбанка» отмечает шестнадцатилетие своей деятельности в Кузбассе.

АО «Россельхозбанк» открыл свой филиал в Кемеровской области 6 марта 2002 года. В первое время после открытия Кемеровского филиала в нём работало восемь человек.

За 16 лет Кемеровский филиал значительно вырос, и сегодня насчитывает 11 дополнительных офисов практически во всех районах Кузбасса, которые оказывают полный спектр банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Сегодня в филиале трудятся порядка 300 сотрудников.

В настоящее время Россельхозбанк обеспечивает около половины потребностей сельской экономики в кредитных ресурсах. А в поддержке малых форм хозяйствования на селе – личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств, потребительских (в том числе кредитных) кооперативов свыше 90% всех выданных кредитов приходится именно на Россельхозбанк.

Кемеровский региональный филиал предоставляет своим клиентам более десятка видов вкладов, свыше 20 программ кредитования.

По словам директора Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислава Домбровского, «За 16 лет работы филиал предоставил кредитов на общую сумму более 43 млрд рублей, из них более 80 процентов приходится на АПК. Только за 2017 год кредитов было предоставлено на общую сумму около 2,84 млрд рублей, объем привлеченных средств вырос на 16,2 млрд рублей – 2,6 раза".