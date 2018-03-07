В Кузбассе пресекли деятельность по производству фальсифицированного алкоголя

В Кемерове в результате спецоперации, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области, была пресечена деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции.

Полицейские задержали шестерых участников организованной группы, подозреваемых в организации нелегального бизнеса Из незаконного оборота было изъято технологическое оборудование, сырье для производства алкоголя, 1,5 тысячи этикеток на водку различного наименования и 5 тысяч литров фальсифицированной продукции.

В ходе дальнейших следственных и оперативно-розыскных мероприятий кузбасские полицейские установили канал поставки спиртового сырья, которое использовалось для изготовления фальсифицированного алкоголя в подпольном цехе. В результате проведенной спецоперации был задержан подозреваемый, который доставлял спиртосодержащую продукцию из Северной Осетии — Алании в Кемеровскую область. В городе Юрге был обнаружен склад, где хранилась очередная партия спирта. Из незаконного оборота полицейские изъяли 15 000 литров спирта на общую сумму 2 400 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полицейские проводят дальнейшие мероприятия по установлению мест сбыта фальсифицированной спиртосодержащей продукции и иных участников организованной группы. Расследование уголовного дела продолжается.