Ансамбль народного танца «Молодой Кузбасс» отметил 45-летний юбилей

4 марта 2018 года на сцене Государственной филармонии Кузбасса им. Бориса Штоколова прошел юбилейный концерт ансамбля народного танца «Молодой Кузбасс» Кемеровского государственного института культуры, посвящённый 45-летию творческого коллектива.

В концерте были представлены авторские хореографические номера на материале русского, татарского, цыганского, румынского и других народных танцев, где студенты факультета хореографии КемГИК продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства.

Концертная программа состояла из двух отделений. Особое место в программе было уделено русскому народному танцу: хореографические постановки, как «Кузбасская веселуха», «Музыкальная потеха», «Раздольная», «Сибирь удалая», «Из-за лесика, лесочка».

Руководители и студенты ансамбля были отмечены областными, городскими и вузовскими наградами. Ректорат КемГИК вручил ансамблю «Молодой Кузбасс» денежный сертификат на развитие коллектива.