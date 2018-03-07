Чиновник, обвиняемый в получении взятки в Кузбассе, предстанет перед судом

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы города Кемерово, начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, в октябре 2017 года обвиняемый потребовал от представителя компании взятку в сумме 50 тысяч рублей за способствование в решении вопроса по заключению договора аренды на автобус, принадлежащий администрации города Кемерово. Деньги были перечислены на расчетный счет чиновника. Установлено, что деньги он потратил на оплату гостиницы на курорте.

О предложении чиновника бизнемен рассказал сотрудникам УФСБ, которые провели оперативное мероприятие и подтвердили факт взятки. Чиновник в полном объеме признал вину.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что до ноября 2017 года должность заместителя главы Кемерова, начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства занимал Павел Мальцев, ушедший в отставку по собственному желанию. По официальной версии, причиной увольнения стала задолженностьёё1по кредитам на сумму более 13,5 миллиона рублей.