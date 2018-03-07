Долги по зарплате в Кузбассе превысили 35 млн рублей

Вчера, 6 марта, в прокуратуре Кузбасса состоялось межведомственное совещание по вопросам задолженности по заработной плате, в котором приняли участие и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин, начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Евгений Степин, руководители предприятий.

На совещании обсуждалась ситуация, сложившаяся при выплате заработной платы, причины возникновения задолженности и планы ее погашения.

По данным Прокуратуры Кемеровской области, задолженность по заработной плате в Кузбассе на 1 марта составила 35,13 млн рублей.

По информации прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова. несмотря на небольшую численность работников, значительные долги накапливают муниципальные предприятия, занятые коммунальными услугами в городах и районах. При этом нередко сложности с выдачей зарплаты появляются у них из-за долгов со стороны самих муниципалитетов.

На совещании обсудили долги ООО «Ремонтно-эксплуатационно-строительная компания» (г. Белово), которое задолжало заработную плату за январь 2018 года 48 работникам в сумме 545 тыс. руб. Директор предприятия на заседании сообщил, что частично долг уже погашен, осталось заплатить 270 тыс. руб.

В МУП «ЖКХ» «Мариинского муниципального района» по состоянию на 05.03.2018 задолженность за февраль составляет 760 тысяч рублей, руководитель на совещании заявил, что аванс за февраль перечислен, деньги поступят работникам в ближайшее время.

МУП «Управление единого заказчика Краснобродского городского округа» на 15.02.2018 не произведена выплата заработной платы за январь 2018 года 26 работникам в сумме 396 тыс. руб.

Кроме того, участники совещания выслушали директоров ООО «Благоустройство территории» (задолженность составляет 1 млн. 236 тыс. рублей), ОАО «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибгипроруда» (задолженность – 4,8 млн. руб.), ООО «Завод «Труд» (задолженность – 1,2 млн. руб.), ООО «Кузбассмясопром».

Прокурор области вручил руководителям предостережения о недопустимости нарушений закона, разъяснил, что за нарушение прав на своевременную оплату труда Закон предусматривает административную и уголовную ответственность.