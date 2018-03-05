В Кузбассе написали областной исторический диктант

3 марта в Кемеровском государственном университете прошел областной исторический диктант «Я горжусь историей России», посвящённый 75-летию Кемеровской области.

Инициаторами акции выступили Институт истории и международных отношений опорного университета Кузбасса при поддержке Департамента образования и науки Кемеровской области, Общественной палаты КО, Комитета по делам спорта, туризма и молодежной политики Совета народных депутатов Кемеровской области.

В этом году диктант писали в Кемерове, Анжеро-Судженске, Белове и Новокузнецке. Его участниками стали 958 человек. Вопросы касались исключительно истории Кузбасса.

Результаты будут доступны на сайте опорного университета после 12 марта.