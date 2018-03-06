В Кузбассе прошел финал конкурса «Народная рыбалка»

В воскресенье, 4 марта, в Промышленновском районе в устье реки Тарсьма прошел открытый районный фестиваль-конкурс «Народная рыбалка», прошедший в рамках мероприятий событийного туризма Кузбасса.

Несмотря морозное утро в соревнования прияли участие более 50 любителей подледного лова.

Мероприятие проводится в Промышленновском районе уже третий год подряд.

Победителем в номинации «Первый клёв» стал житель деревни Васьково Анатолий Предко, поймавший уклейку в течение первой минуты соревнований.

Приз в номинации «Юнга подлёдного лова» получила участница конкурса пятилетняя Светлана Копылова из Тарасова.

Самую маленькую рыбку (всего 2 см в длину) поймал одиннадцатилетний житель деревни Байрак Егор Рогов, прибывший на конкурс со своим дедушкой Александром Елясовым. Егору присвоено звание «Охотник за мальками — 2018».

А вот вес самой большой рыбы в этом году составил чуть менее 100 граммов. Выловил этого «гиганта» Кирилл Трутнев из Промышленной. Он награжден дипломом «Удачный улов».

Титул «Леди-рыбачка — 2018» присвоен Валерии Крупской (11 лет) из поселка Плотниково, приехавшей на конкурс с отцом и младшей сестренкой Настей.

Самым старшим и опытным рыбаком среди участников, поймавших рыбу, стал 66-летний промышленновец Владимир Пошевин. Ему вручен диплом «Бывалый рыбак».

Самый большой по весу улов за два конкурсных часа оказался у местного жителя Виктора Захарова. Наградой за победу в номинации стал диплом «Удача за два часа».

Во время рыбной ловли и процедуры взвешивания проводился конкурс в номинации «Рыбацкая байка». Лучшим здесь был признан Виктор Русиков из Окунёва.

Победителям в номинациях были вручены ценные подарки – необходимые для рыбалки и активного отдыха наборы, а так же дипломы и памятные кубки.