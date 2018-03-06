В Кузбассе пройдет благотворительная выставка «Искусство быть счастливым»

Благотворительный фонд помощи детям «Луч надежды» организует в кемеровском «Сити-Парке» благотворительную выставку «Искусство быть счастливым», которая откроется 20 марта.

На выставке будут представлены 53 картины, подаренные кузбасскими художниками-любителями. В экспозиции представят картины самых разных жанров: от портрета до натюрморта. В день открытия выставки пройдет благотворительный аукцион, часть средств от продажи картин художники передадут на лечение больных детей.

По словам директора фонда «Луч надежды» Светланы Байбородовой, "Выставка – это отличная возможность не только помочь больным детям, но и дать возможность местным художникам-любителям заявить о себе на широкой публике».

Выставка любительского искусства продлится месяц. На протяжении всего этого времени можно приобрести любую работу и тем самым внести свой вклад в помощь больным детям.