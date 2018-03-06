В Кузбассе ввели в строй два хранилища азотных удобрений

Кемеровское АО «Азот» ввел в строй два хранилища карбамидно-аммиачной смеси (КАС) по 5 тыс. кубометров общей. Стоимость строительства составали около 100 млн рублей, сообщает Авант-Партнер.

По информации «СДС-Азота», новые хранилища предназначены для организации бесперебойной поставки жидких азотных удобрений.

АО «Азот» планирует увеличить поставки жидких азотных удобрений в 5 раз – с 6,5 тыс. тонн в 2017 году до 32 тыс. тонн весной 2018 года. В дальнейшем «Азот» планирует еще два таких же по стоимости и емкости хранилища и еще 20 млн рублей вложить в модернизацию производства жидких азотных удобрений.

Для реализации карбамидно-аммиачной смеси в декабре 2017 года были откртыл представительства в Барнауле и Красноярске, в январе 2018 – в Омске и Новосибирске.