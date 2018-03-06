В Кузбассе реорганизовано управление предпринимательства

В департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса произошли структурные изменения, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Управление предпринимательства из департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области передано в департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области. Курирует подразделение заместитель губернатора Станислав Черданцев.

Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области переименован в департамент потребительского рынка и лицензирования Кемеровской области. Начальник департамента — Вероника Трихина.