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В Кузбассе реорганизовано управление предпринимательства

В департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса произошли структурные изменения, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Управление предпринимательства из департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области передано в департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области. Курирует подразделение заместитель губернатора Станислав Черданцев.

Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области переименован в департамент потребительского рынка и лицензирования Кемеровской области. Начальник департамента — Вероника Трихина.

 
Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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