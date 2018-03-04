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На шахте «Анжерская-Южная» продлено конкурсное производство

Арбитражный суд Кемеровской области продлил на полгода конкурсное производство в ООО «ОЭУ Блок №2 шахта «Анжерская-Южная», сообщает Авант-Партнер со ссылкой на определение суда. Заседание по отчёту конкурсного управляющего назначено на 3 сентября 2018 года.

Продление банкротства вызвано тем, что не завершена процедуры конкурсного производства. В частности, не проведена инвентаризация имущества и его оценка, не говоря уже о реализации. 

По словам конкурсного управляющего шахты Владимира Мирного, изначально неверно была отражена балансовая стоимость основных средств в сумме 1,28 млрд рублей, а нематериальные активы в 1,44 млрд рублей представляют собой стоимость лицензии на право пользования недрами, которая подлежит исключению из конкурсной массы.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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