В Кемерове модернизируют более 50 км городских магистралей

В 2018 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Кемерове будут модернизированы 54,5 км городских магистралей, 3,4 км пригородных дорог, прилегающих к областному центру со стороны Ленинск-Кузнецкого и Яшкинского направлений, и 17,7 км дорог регионального значения, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на пресс-службу городской администрации города. Всего в Кемеровской агломерации будет приведено в нормативное состояние 75,6 км дорог.

По информации управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Кемерово, все необходимые для проведения работ аукционы уже объявлены – сформированы лоты на проведение работ в общей сложности на 47 участках дорог, на установку 5 и реконструкция 1 светофора, на установку 10 рубежей фото-видеофиксации и 1600 метров новых пешеходных ограждений, на монтаж 382 дорожных знаков и 5 новых автопавильонов.

Самые масштабные ремонтные работы в Кемерове запланированы на бульваре Строителей, проспекте Нахимова и на Советском проспекте, где пройдет переустройство ливневой канализации. Кроме того, будут отремонтированы участок Кузнецкого проспекта от Красноармейской до Кузнецкого моста и дальше Логовое шоссе до Нахимова.

Ремонты также пройдут на въездах в Кемерове – дорогах, ведущих в город из Юрги, Ленинск-Кузнецкого, Яшкино, на подъездах к поселку Металлплощадка и Металлплощадка-Сухово.

Ремонтные работы пройдут с мая по октябрь 2018 года. При этом предусмотрено увеличить финансирование работ по программе «Безопасные и качественные дороги» на 400 млн рублей по сравнению с 2017 годом, до 2,9 млрд рублей против 2,5 млрд.