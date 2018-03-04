Сергей Цивилев стал вице-губернатором Кузбасса

Гендиректор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев назначен заместителем губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и предпринимательству, сообщает ТАСС.

Пока пресс-службы администрации Кемеровской области и СНДКО не подтвердили эту информацию, однако по данным “Ъ-Сибирь”, в понедельник о кадровых перестановках объявит губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

Напомним, до марта 2017 годла должность вице-губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству занимала Екатерина Кутылкина. С тех пор пост не был занят.

По информации источника РБК в Совете Федерации, после президентских выборов Сергей Цивилев должен сменить Амана Тулеева на посту главы Кемеровской области после 18 марта.

Сергей Цивилев родился 21 сентября 1961 года в Мариуполе. Согласно официальной биографии Цивилева с сайта «Колмара», он выпускник Черноморского высшего Военно-морского училища им. Нахимова в Севастополе, а также закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 1978 по 1994 год он служил на флоте, затем, в середине 1990-х годов, работал руководителем службы безопасности в филиале санкт-петербургского банка «Аэрофлот». А с 1997 по 2012 год возглавлял и вместе с братом был акционером юридической фирмы «Нортэк» в Петербурге. В 2012 году Цивилев стал заместителем председателя совета директоров «Колмара», а с января 2014-го занял пост гендиректора компании.

Цивилеву принадлежит 70% компании «Колмар», добывающей коксующийся уголь в Якутии, где до недавнего времени он был гендиректором и председателем правления. Недавно он выкупил 30-процентную долю Андрея Бокарева в компании. Оставшиеся 30% «Колмара» принадлежат «Волга Груп» Геннадия Тимченко.

Компания «Колмар», добывающая в основном коксующийся уголь в Якутии, строит два горно-обогатительных комбината и планирует стать крупнейшим производителем коксующегося угля в России к 2022 году. Кроме того, компания строит морской угольный терминал в порту Ванино. В 2017 году «Колмар» добыл 4,5 млн т угля, планы на этот год — 6,5 млн т.