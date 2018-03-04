КемГИК подписал договор о намерениях с «New Dance Drama»

28 февраля в мэрии города Пьетрасанта (Италия) был подписан договор о намерениях между Кемеровским государственным институтом культуры» и Общественной некоммерческой организацией Cultural Association «New Dance Drama». Договор подписали ректор КемГИК Александр Шункова и художественный руководитель DAP фестиваля (г. Пьетрасанта, Италия) Адрия Феррали.

В целях развития культурных связей и взаимообогащения национальных культур стороны планируют проводить совместные мероприятия по выявлению, сохранению и популяризации музыкального, хореографического, театрального наследия.

В частности, предполагается обмен творческим опытом и достижениями в области хореографического искусства, видео- и фотоматериалами в рамках организации и проведения культурных мероприятий, взаимный обмен информацией по вопросам сохранения и популяризации хореографического наследия, совместные творческие проекты в области хореографического искусства, включая профессиональные конкурсы, фестивали, мастер-классы, налаживание контактов по организации и проведению DAP Фестиваля (г. Пьетрасанта, Италия) и Международного фестиваля-конкурса балетмейстеров и исполнителей «Ступени» в Кузбассе.

Кроме того, будет проводится совместная работа по выявлению и дальнейшей поддержке одаренных детей и молодежи, начинающих и профессиональных балетмейстеров, исполнителей, хореографических коллективов.

Делегация КемГИК — ректор Кемеровского государственного института культуры Александр Шунков, декан факультета социально-культурных технологий Анна Юдина и заведующая кафедрой иностранных языков КемГИК Марина Межова приняли участие в работе XX Международной Ассамблее Фонда Ромуальдо Дель Бьянко “НАСЛЕДИЕ для ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ® 2018” и конференции экспертов фонда, которая проходит во Флоренции, Италия с 2 по 7 марта. В Ассамблее принимают участие эксперты из 45 стран 5 континентов.

С этим фондом в сентябре 2017 года институт подписал меморандум о сотрудничестве. Все члены делегации являются официальными экспертами данного фонда.

Они представили опыт работы вуза по сохранению и популяризации культурного наследия Сибири и Кузбасса, а также музейных практик сферы регионального туризма.