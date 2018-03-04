«Россельхозбанк» в Кузбассе выплатил 1,13 млрд рублей вкладчикам банков-банкротов

Согласно предварительным данным, Кемеровский филиал Россельхозбанка по состоянию на 1 марта 2018 года выплатил частным вкладчикам и индивидуальным предпринимателям порядка 1,13 млрд рублей.

Страховые выплаты произведены по случаям отзыва Центробанком лицензий на осуществление банковской деятельности у АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО), АКБ "ВПБ" (ЗАО), ПАО «Межтопэнергобанк», ООО КБ «АйМаниБанк». АО «Россельхозбанк» выступает в качестве банка-агента на основании договора с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Начиная с октября 2016 года за выплатой денежных компенсаций в Кемеровский филиал РСХБ обратились 1783 человека, имевших депозиты и текущие счета в указанных финансовых учреждениях Кемеровской области. Страховое возмещение выплачено каждому вкладчику в размере 100% суммы его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.