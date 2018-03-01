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Затраты на программу благоустройства моногородов Кузбасса в 2017 превысили 1,2 млрд рублей

В 2017 году по приоритетной целевой программе «5 шагов благоустройства повседневности», реализуемой в моногородах Кузбасса, были реализованы проекты на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. 

В рамках программы проведены благоустройство парков и аллей, ремонт дорог, фестивали, выставки, культурно-массовые мероприятия, реконструкция и реставрация домов культуры, спортивных комплексов и многое другое. 

Программу «5 шагов благоустройства» вместе с администрацией Кемеровской области осуществляли КБ «Стрелка», АИЖК и Фонд развития моногородов. Кроме того, участие в подготовке программ принимали сами жители монотерриторий.

Эсперты Фонда развития моногородов выделяют такие проекты как благоустройство территории у медицинского многопрофильного клинического центра Grand Medica в Новокузнецке (стоимость проекта составила 64 млн рублей), реконструкция библиотеки и создание центра традиционной русской культуры «Параскева Пятница» и музеч толстовской коммуны «Жизнь и труд» в Новокузнецке на сумму в 24 млн рублей. 

В Междуреченске: числе был создан новый парк «Аллея сказок».  Общий бюджет проекта составил более 40 млн рублей. 

В рамках реализации программы «5 шагов благоустройства повседневности» в Белово реконструировали пострадавшее при землетрясении здание школы, в Анжеро-Судженске скоро начнет работу новый детский сад на 150 мест, в Мариинске готовится к вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, на строительство которого привлечено 127 млн рублей инвестиций, в Калтане был благоустроен родник, модернизирован ДК «Молодежный», начато строительство сквера Шахтеров. 

В Мысках в рамках программы была расширена парковая зона парка «Юбилейный», отремонтирован кинотеатр «Звезда», благоустроена территориия шорского духовного центра «ЭнеТаг». 

В Осинниках обновлен «Вишневый парк» и аллеи по улице Победы. В Березовском преобразилась пешеходная зона центральной улицы города, организованы места для досугового времяпровождения молодежи и горожан. В Киселевске благоустроено одно из самых оживленных городских пространств – площадь «зеленого рынка» и прилегающая территория ЗАГСа, отремонтирован стадион. Главным проектом в Таштаголе стала долгожданная реконструкция моста через реку Кондома, открытие объекта состоялось в конце 2017 года. 

В Ленинске-Кузнецком в рамках программы введена в эксплуатацию первая очередь «Парка здоровья», установлен памятник Николаю II, открыт современный интерактивный спортивно-игровой комплекс, а также завершено благоустройство территории детской художественной школы. 

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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