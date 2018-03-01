Собственники элитного жилья - главные должники за тепло в Новокузнецке

По данным ОО «Сибирская генерирующая компания», жители Новокузнецка, получающие тепло от Кузнецкой ТЭЦ, накопили около 100 миллионов рублей долгов за теплоснабжение.

При этом самые крупные долги за отопление – от 50 тысяч до полумиллиона рублей, у обеспеченных людей, имеющих по несколько квартир в домах повышенной комфортности.

При этом доля платы новокузнечан за тепло составляет лишь 76% от реальных тарифов, утверждённых РЭК Кемеровской области. Оставшуюся часть за население доплачивает муниципальный бюджет.

Всего по данным Новокузнецкого филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» долги свыше 50 тыс. рублей за тепловую энергию Кузнецкой ТЭЦ имеют 1387 собственников жилья, 95% из них имеют квартиры в Центральном районе, в основном, повышенной комфортности и большой площади.

В прошлом году специалисты Новокузнецкого филиала СТК подали более 4 тысяч заявлений о выдаче судебного приказа на общую сумму свыше 97 млн рублей. Среди мер принудительного взыскания, которые энергетики применяют к должникам, арест банковских счетов, движимого имущества, запрет на выезд за пределы России, а также арест квартиры.