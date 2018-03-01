Уголь из Кузбасса планируют поставлять в Венгрию

Летом 2018 года ООО «Разрез «Кайчакский-1», который ведёт добычу бурого угля в Тисульском районе Кузбасса, планирует организовать регулярные поставки угля в Венгрию, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на директора предприятия Андрея Понетайкина.

По его словам, в ноябре-декабре 2017 года разрез поставил в Венгрию пробную партию — 650 тонн бурого угля. Летом 2018 года предприятие рассчитывает организовать поставки напрямую потребителям, минуя посредника, в объеме 3 тыс. тонн в месяц. Каким будет экспорт в целом в 2018 году не уточняется.

По данным издания, в настоящее время разрез добывает 250 тыс. тонн угля в год в рамках действующей лицензии на недра. С ее окончанием в 2021 году и получением новой возможно объём добычи будет изменен. Объем инвестиций предприятия в 2018 году запланирован в 15 млн рублей против 18 млн в прошлом году.

Основная часть добытого в прошлом году угля – 181 тыс. тонн – была поставлена в адрес котельных пяти северных районов Кузбасса, Тисульского, Тяжинского, Мариинского, Ижморского и Чебулинского.

Другими крупными потребителями выступают производители ферросилиция – Юргинский ферросплавный завод (подразделение АО «Кузнецкие ферросплавы») и Серовский ферросплавный завод в Свердловской области.