В Кузбассе задолженность по зарплате в строительстве выросла за месяц в 141 раз

По данным Кемеровостата, задолженность по заработной плате в Кемеровской области выросла за январь 2018 года на 34,6%, сообщает Авант-Партнер. На 1 января она составляла 35,08 млн рублей, а на 1 февраля уже 47,2 млн.

Самый быстрый рост задолженности – в 141,1 раза – отмечен в строительстве. На начало года её практически не было, 81 тыс. рублей, а через месяц было накоплено уже 11,43 млн рублей.

Заметно – на 19,8% – выросли долги перед работниками в образовании, с 1,17 млн рублей до 1,4 млн. В общей задолженности по зарплате самые большие долги традиционно присутствуют в таких отраслях как машиностроение (19,03 млн рублей, на 5,6% меньше, чем на 1 января), сельское хозяйство (5,155 млн рублей, на 0,5% меньше, чем на 1 января), деревообработка (4,65 млн, не изменились).

Кроме того, по итогам января среди должников по зарплате на общую сумму 2,26 млн рублей появились предприятия пищевой промышленности. На 1 января у них долгов не было.