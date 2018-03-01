В Кузбассе прошел этап Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

В Кемерове прошел I этап XIV открытых Всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя», организованный компанией «МегаФон» при поддержке Федерации футбола Кемеровской области, департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области и департамента образования Кемеровской област для воспитанников детских домов.

Участие в двухдневном турнире приняли 13 команд из Кузбасса в двух возрастных категориях: старшая – игроки 14-15 лет и младшая 12-13 лет.

По итогам турнира были определены две команды, которые прошли во второй, общесибирский этап. Защищать честь Кузбасса будут воспитанники команд «Рубин» из Кемеровского детского дома №1 и «Заря» из Кемеровского детского дома №2. Серебряными призерами турнира в старшей группе стали ребята из команды «Заря» (Детский дом №2), а в младшей – воспитанники детского дома №105 (г. Кемерово). Они же завоевали бронзу в старшей группе, а в младшей третье место заняли ребята из Общеобразовательной школы-интерната №27 (г. Кемерово).

15 марта команды «Рубин» и «Заря» будут соревноваться на Сибирском этапе чемпионата. В Новосибирске соберутся лучшие команды из Красноярска, Омска, Кузбасса, Томска, Алтая и Республики Тыва. Победители отправятся в Сочи, где состоится финал турнира.

Главный приз соревнований – поездка в Лондон на базу знаменитого ФК «Арсенал». Там состоится товарищеский матч с юношеской командой английского клуба и встреча с тренером команды Арсеном Венгером.

Чемпионат России по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводится с 2005 года компанией «МегаФон». Это единственный подобный турнир по футболу для детей, находящих на попечении государства.