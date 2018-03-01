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«Палаты» заменят рынок и «Магнит»

По информации портала Авант-Партнер, на месте закрытых в Кемерове гипермаркетов «Палата» сети «Холидей» могут появиться рынок и очередной магазин сети «Магнит».

По данным издания,  на месте «Палаты», расположенной на Тухачевского, 58,  будет открыт «Холди дискаунтер» и фермерский рынок.

На месте «Палаты» в ТЦ «Я» по пр. Кузнецкий может появиться магазин «Магнит», но пока неясно, какого формата.

Неопределенной остается судьба площадей в ТЦ «Лапландия», «Палата» их арендовала, поэтому привлекать на них нового пользователя предстоит собственнику «Лапландии» группе компаний «Регионы». По данным источника, приглашение было сделано французской сети «Ашан», но ее, вроде бы, не устроили низкие потолки в помещении бывшей «Палаты».

 
Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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