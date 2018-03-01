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В Кузбассе запустили новый тепличный комплекс

Компания "КДВ Групп" официально запустила в Яшкинском районе Кемеровской области тепличный комплекс стоимостью 2,5 млрд рублей

Общая площадь теплиц ООО «КДВ Яшкинские теплицы» составляет 9,8 га. В них ежегодно планируется выращивать почти 7 тыс. тонн овощей – огурцов, томатов и зелени.

По словам  заместитель губернатора Кузбасса Владимира Чернова, ввод новых теплиц позволит производство тепличных овощей на каждого кузбассовца до 10 кг.

Инвестиции в проект составили около 2,5 млрд рублей. Открытие ООО «КДВ Яшкинские теплицы» позволило создать 80 новых рабочих мест.

Для снабжения предприятия теплом и электроэнергией были специально построенны электроподстанция и газовая котельная. Здесь предусмотрен сбор талой воды и конденсата с крыши.

В дальнейшем планируется увеличение площади теплиц для выращивания баклажанов, кабачков и клубники.

Инвестиционный совет при губернаторе Кемеровской области включил ООО «КДВ Яшкинские теплицы» в перечень инвестиционных проектов, что позволит предприятию получать льготы по налогам на имущество и на прибыль.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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