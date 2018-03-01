Возбуждено второе уголовное дело по факту смертельного ДТП в Кузбассе. Дело взято на контроль

Следственные органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ДТП с участием автобуса и фуры в Кузбассе произошло в ночь на 23 февраля. В результате погибли шесть человек. 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Двое из них находятся в больнице в Кемерово, остальных доставили в Красноярск.

Управление МВД Кузбасса ранее возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

В настоящее время сотрудники ведомства изучают документы, касающиеся технического состояния автобуса, подтверждающие, что водитель действительно был трудоустроен у индивидуального предпринимателя, которому принадлежал автобус, а также, что он действовал на основании заказа — наряда на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров.

Водителю автобуса предъявили обвинение, во вторник суд арестовал его на два месяца. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Между тем, председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ряд доследственных проверок, в том числе и по факту данной аварии в Кузбассе, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.