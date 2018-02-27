Студентам Кузбасса предлагают рассказать, почему они не хотят голосовать за Путина

По информации Команды Навального, в нескольких вузах Кемерова студентам предлагают участвовать в анонимном социологическом опросе, с помощью которого хотят выяснить, пойдут ли студенты голосовать, за кого и почему именно за этого кандидата.

Среди вариантов ответов на вопрос: "Почему вы не пойдете на выборы?, есть ответ: "Вас на это нацеливают сведения, которые вы получаете через Интернет?".

Активисты считают, что анкета затеяна ради шестого вопроса: «Почему вы НЕ хотите голосовать за В. Путина?», расценивая его как скрытую форму агитации.

Они проводят аналогию с образцом бюллетеня, который ЦИК опубликовал месяц назад, где в строке напротив фамилии Путина, в отличии от других кандидатов, было меньше всего информации, и визуально она очень отличалась от остальных.

Для обеспечения явки, местные власти намерены привлечь все ресурсы. Так на одном из избирательных участков в Кузбассе планируют даже раздавать желающим талоны на УЗИ и рентгенографию.