В России выросло количество браков

По информации Росстата, в 2017 году количество браков в России выросло почти на 64 тысячи по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает ТАСС.

В 2016 году было заключено около 986 тысяч браков, в то время как в 2017 — почти 1,05 млн.

Количество разводов за данный период увеличилось незначительно — на три тысячи (с 608 до 611 тысяч).

В Кузбассе, согласно данным Новосибирскстата по СФО на первый квартал 2017 года, чаще всего женятся и разводятся пары в Красноярском крае. Там в I квартале 2017 года было зарегистрировано 4 226 браков и 3 335 разводов. Соответственно, на каждые 100 браков в Красноярском крае приходится 79 разводов. Самая сложная ситуация в соотношении браки — разводы в Алтайской крае. Это единственный регион, в котором количество разводов (101) превышает количество браков (100).

В Кузбассе приходится 94 развода на каждые 100 браков. Всего за I квартал 2017 в Кузбассе было зарегистрировано 3 028 браков и 2 838 разводов.