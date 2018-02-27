Число официально зарегистрированных безработных в РФ достигло 800 тысяч 630 человек

Численность официально зарегистрированных безработных граждан РФ за неделю увеличилась на 0,9% и на 21 февраля составила 800 630 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ. Годом ранее этот показатель составлял 927 380 человек.

Как отмечают в ведомстве, в 78 регионах отмечен рост численности безработных. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Липецкой, Калужской, Самарской, Мурманской областях.

Наибольший рост безработицы наблюдался в республиках Тыва, Алтай, Кабардино-Балкарской Республике, Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской, Тульской областях.

По данным Минтруда, по состоянию на 21 февраля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 129 337 человек. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 21 февраля 2018 года составило 1,4 миллиона единиц.

В Кузбассе численность рабочей силы в начале 2018 года составляла 1322,9 тыс. человек. В январе 2018 года уровень безработицы в Кузбассе составил 5,9%. Уровень занятости в Кузбассе при этом составил 56,1%.

Это четвертый показатель в СФО после Томской области (4,9%), Республики Хакасия (5%) и Красноярского края (5,6%).

На сегодняшний день в областном банке вакансий насчитывается 25,8 тысячи предложений от работодателей.

Наибольшую потребность в работниках испытывают бюджетная сфера (здравоохранение, социальные услуги, образование, госуправление и соцобеспечение) — 21,7 %, строительная отрасль — 14,7 %», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Также есть открытые вакансии в сфере добычи полезных ископаемых (14,4%) и сфере транспорта и связи (12,6%).