Шестеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больницах. Водителю автобуса предъявлено обвинение

Шесть пострадавших в ДТП с участием автобуса в Кузбассе остаются в больницах Кемерова и Красноярска, сообщает ТАСС.

По информации медиков, в настоящее время из 12 человек, поступивших в медучреждения, восемь человек отпущены домой. У двух состояние удовлетворительное, двое пациентов прооперированы, один мужчина продолжает находиться в реанимации, но угрозы жизни нет, молодая женщина переведена из реанимации, у нее состояние средней тяжести. Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Напомним, ДТП произошло в ночь на пятницу. Автобус, перевозивший туристов из Красноярска на базу отдыха в поселок Шерегеш, столкнулся с грузовиком. Погибло пятеро туристов из Красноярска и водитель фуры, еще 14 человек — водитель и пассажиры автобуса, получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В рамках расследования назначены судебные медицинские и автотехнические экспертизы.

Сегодня главное следственное управление ГУ МВД по Кемеровской области предъявило обвинение 33-летнему водителю автобуса из Красноярска, допустившему столкновение с фурой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Кузбасса.

В связи с тем, что фигурант проживает в другом регионе и может скрыться от правоохранительных органов, следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе судебного заседания фигурант полностью признал свою вину, прокуратура поддержала ходатайство следствия.

Суд удовлетворил данное ходатайство и арестовал водителя автобуса на два месяца. Водитель будет находиться в следственном изоляторе города Кемерово.