Арбитражный суд продлил на 6 месяцев конкурсное производство на шахте "Анжерская-Южная"

Арбитражный суд Кемеровской области продлил на 6 месяцев конкурсное производство на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе, признанной банкротом два года назад, сообщает ТАСС со ссылкой на судью Жанну Васильеву.

Суд определил — продлить срок конкурсного производства в отношении ООО "ОУЭ Блок № 2 шахты "Анжерская-Южная" на 6 месяцев — до 25 августа 2018 года, назначить судебное разбирательство по отчету конкурсного управляющего о проведении процедуры конкурсного производства на 3 сентября 2018 года.

Суд удовлетворил поступившее ходатайство от конкурсного управляющего Владимира Мирного, который заявил, что не все мероприятия процедуры конкурсного производства завершены.

По его словам, "Не завершена процедура реализации имущества должника, не произведены расчеты с кредиторами, не разрешен вопрос о признании сделок должника недействительными, не рассмотрено поданное в суд заявление о взыскании дебиторской задолженности, не рассмотрено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника".

Напомним, шахта — ООО "ОЭУ Блок № 2 шахта "Анжерская-Южная" — находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года. В середине ноября 2017 года шахта прекратила добычу из-за переполненного склада угля. Причиной сложившейся ситуации стали разногласия между конкурсным управляющим, кредиторами и подрядной организацией, в частности спор возник из-за стоимости отгружаемого угля.

По словам Мирного, за полтора года шахта получила убытки на 1 млрд рублей. Стоимость реализации угля была увеличена на 60% — до 3,6 тыс. рублей за тонну угля. Срок действия этого договора заканчивается 3 марта.

В настоящее время возобновлена инвентаризация имущества предприятия, ее планируется завершить к 5 марта.

Добыча в настоящее время не ведется, так как работы в феврале были приостановлены на 20 дней решением суда из-за нарушений, выявленных Ростехнадзором.

Как сообщалось, в Кузбассе расследуется несколько уголовных дел, связанных с шахтой "Анжерская-Южная".