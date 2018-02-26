Ростехнадзора установил причины гибели рабочего на шахте "Юбилейная"

Ростехнадзор установил причины несчастного случая на ООО "Шахта "Юбилейная", где в январе погиб рабочий, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, мужчина погиб от удара трубами ПВХ во время перевозки оборудования и материалов с помощью подвесного монорельсового локомотива.

К несчастному случаю приели "Организационно-технические причины: выдача наряда на транспортировку груза машинисту электровоза без разработанных мероприятий по безопасной транспортировке и доставка оборудования и материалов без средств беспроводной связи у машиниста дизелевоза".

Кроме того причиной инцидента называется управление локомотивом из кабины в хвосте состава, из-за чего машинист не видел, насколько безопасно движется состав, препятствия и тот факт, что погибший находился в опасной зоне.

Напомним, несчастный случай произошел 15 января, когда погибший 50-летний горнорабочий сопровождал дизелевоз — открывал и закрывал створки шлюза при прохождении груза. В какой-то момент машинист заметил, что рабочего нет, после чего обнаружил его лежащим на земле рядом со створками.

После этого дизельно-монорельсовая дорога вышла из строя, на шахту ничего не могли доставить, из-за чего шахта "Юбилейная" приостановила проходку.