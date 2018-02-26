Директора завода крупнопанельного домостроения в Кузбассе обвиняют в сокрытии налогов

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении директора завода крупнопанельного домостроения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов), сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, с апреля по август 2016 года завод крупнопанельного домостроения, который возглавляла обвиняемая, накопил задолженность по налогам и сборам на сумму 2,96 млн рублей. Зная, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, руководство завода направило в адрес партнеров письмо о перечислении денежных средств на счета контрагентов.

Данные нарушения были выявлены налоговой инспекцией и полицейскими. В рамках расследования уголовного дела в организации изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств.

Директор вину не признала. Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на личный автомобиль стоимостью порядка 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.