В Кузбассе владельцы участков оспорят изъятие земли под угольный разрез

В Кузбассе владельцы четырех участков в селе Менчереп Беловского района Кобратились в Беловский районный суд Кемеровской области с исками о признании незаконными решений Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу об изъятии земельных участков для государственных нужд, сообщает ТАСС со ссылкой руководителя правозащитной Команды 29, адвоката Ивана Павлова, который представляет интересы истцов.

По его информации, Сибнедра издал в декабре 2016 года приказы об изъятии для государственных нужд — недропользования четырех участков, находящихся в долевой собственности, которые владельцы сейчас сдают в аренду сельскохозяйственному предприятию. Однако по факту участки передают в пользование частной компании ООО "Стройпожсервис", которая планирует добывать там уголь открытым способом.

По мнению Павлова, частные участки в Менчерепе изъяты с нарушениями закона, поскольку государство может принудительно изъять участок для госнужд только в исключительных случаях, когда нет других вариантов и изъятие производят в общественных интересах, однако наличие такой нужды или исключительность случая никак не были подтверждены.

"Кроме того, участки передаются в пользование частной компании, которая планирует извлекать из этого пользования прибыль — не очень ясно, в чем тут государственная нужда или общественный интерес", — считает Павлов.

И это не единственное нарушение закона, допущенное при принятии решения об изъятии. Так, собственников участков не уведомили о планируемом изъятии должным образом — по закону собственник считается уведомленным с момента получения копии решения госоргана, однако ни Сибнедра, ни частная компания полной копии решения со всеми приложениями истцам по делу не направили. Юристы считают, что был нарушен и принцип предварительного возмещения, по которому участок и находящиеся на нем объекты должны были быть выкуплены по равноценной цене.

Истцы просят признать приказы Сибнедра незаконными. Подготовка к судебному разбирательству по искам в Беловском районном суде Кемеровской области назначена на 5 марта.