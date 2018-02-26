В России прошли акции в память о Борисе Немцове

Вчера, 25 февраля, в третью годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова во многих городах России и за рубежом прошли акции его памяти.

В Москве согласованный марш памяти политика собрал примерно 5,5 тыс. человек.

Тысячи людей с флагами, плакатами и цветами собрались на Пушкинской площади. Участники мероприятия прошли по Страстному, Петровскому и Сретенскому бульварам и проспекту академика Сахарова. На акции, среди прочих, присутствовали Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Илья Яшин.

Главным требованием акции в этот раз было привлечь к ответственности заказчиков убийства. В колонне было много фотографий Бориса Немцова с его цитатами о политике и жизни, например, "Патриотизм — это любовь к своему народу, а не ненависть к чужому". Многие участники, помимо флагов политических движений и партий, держали российские флаги.

Митинги в честь памяти российского оппозиционера состоялись также в этот день и в других городах. В частности, около двухсот человек вышли на шествие в Новосибирске, около сотни – в Казани, также акции состоялись в Уфе и Ижевске.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, к наказанию в виде 20 лет лишения свободы. Как сообщалось, Верховный суд России смягчил наказание убийцам Немцова.

Заказчик преступления не установлен.