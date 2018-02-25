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В Тульской области сообщили о явке на будущих выборах президента РФ

На сайте избирательной комиссии Тульской области разместили данные о явке на грядущих выборах президента РФ, сообщает Znak.com.

Эту информацию уже убрали с сайта, но она сохранилась в кэше Google. Согласно этой записи, 18 марта по состоянию на 10:00 на участок № 2401 пришли 40% человек. На участке № 2406 явка — около 22%, а на № 2411 — порядка 77%. В среднем явка составляет не меньше половины избирателей.

По словам председателя комиссии Сергея Костенко, данные о явке 40% на выборах президента России на сайте Тульского избиркома появились ошибочно.

«В рамках подготовки к выборам президента России Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в государственную автоматизированную систему [ГАС] „Выборы“. Именно с этим было связано появление условных данных о явке на сайте избирательной комиссии Тульской области», — цитирует Костенко ТАСС.

По его словам, информация, «которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена».

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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