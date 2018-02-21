В Хакасии построят этнический центр шорской культуры

По информации портала "Национальный акцент", в Хакасии будет построен этнический центр шорской культуры, который будет расположен в деревне Тлачек Таштыпского района, между селами Анчул и Матур. Эти села относятся к местам традиционного проживания и традиционной деятельности шорцев.

Строительство центра началось еще в 2015 году. В текущем году Федеральное агентство по делам национальностей выделит региону более 860 тысяч рублей. По информации пресс-службы республиканского правительства, из республиканского и муниципального бюджетов планируется выделить еще 1,5 млн рублей.

Уже начато строительство визит-центра. В этом году планируется сдать в эксплуатацию первую очередь этнического центра.

Напомним, шорцы — тюркоязычный народ, живущий в юго-восточной части Западной Сибири. Общая численность — около 14 тысяч человек. По языку шорцам наиболее близки алтайцы и хакасы, по культуре — алтайцы и чулымцы.

Наибольшее количество шорцев проживаетс в Кузбассе на землях Таштагольского, Междуреченского и Новокузнецкого районов Кемеровской области. Общины шорцев в Хакасии проживают в Аскизском и Таштыпском районе.