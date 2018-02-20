В Кемерово открылась выставка «Сибирь. Мост культуры»

В Кемеровском государственном институте культуры начала свою работу выставка «Сибирь. Мост культуры» из фондов известнейшего в Кузбассе историко-культурного и природного музея-заповедника «Томская Писаница».

Выставка организована в рамках предстоящего научно-практического семинара «Современное состояние и перспективы музееведческого образования в России», который начинается сегодня, 20 февраля.

На выставке представлены наиболее интересные работы, участвовавшие во Всесибирской выставке-конкурсе детско-юношеского художественного творчества «Сибирь. Мост культуры», приуроченной к 75-летнему юбилею Кемеровской области и 30-летию музея-заповедника «Томская Писаница».

Основные направления творческих работ юных художников: «Культура народов Сибири. Прошлое – Настоящее – Будущее» и «Томская Писаница: эхо веков».