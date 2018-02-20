В Кузбассе открывается Год Василия Федорова

23 февраля, в день, когда исполняется 100 лет со дня рождения русского советского поэта Василия Дмитриевича Фёдорова, в Кемеровской областной библиотеке начинаются праздничные мероприятия, посвященные Году Василия Федорова в Кузбассе.

Для гостей библиотеки в дни праздничных торжеств будет работать комплексная выставка «Василий Фёдоров: распахнутое сердце», на которой представлены подлинники документов, фотографии, портреты, личные вещи, рисунки Василия Дмитриевича Фёдорова, произведения с автографами поэта и литература о его жизни и творчестве.

На выставке будет представлена «раскадровка» из фильма Юрия Светлакова «Я душу распахну – входи», презентованная в арт-галерее библиотеки. На Музейной галерее основного здания расположится выставка творческих работ участников областного молодёжного конкурса художественно-изобразительного творчества «Мир фёдоровского образа» и выставка из фондов областной научной библиотеки «Беззаветно служил красоте: творчество Василия Фёдорова».

В ходе мероприятия будут демонстрироваться видеоролики о нашем выдающемся земляке, гости смогут услышать живой голос поэта, а также песни и романсы, написанные на стихи Фёдорова.

На открытие Года Фёдорова ожидается визит племянницы поэта — Ольги Ивановны Петракевич.

В течение 2018 года на площадках учреждений культуры Кузбасса пройдут конкурсы, акции, литературные встречи и другие мероприятия, посвященные 100-летию поэта Василия Фёдорова.