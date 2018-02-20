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В Кузбассе прошел зимний этап XVI Спартакиады коренных и малочисленных народов

17 февраля в Новокузнецке на базе Дворца спорта «Богатырь» и в бассейне «Запсибовец» прошли соревнования зимнего этапа XVI Спартакиады коренных и малочисленных народов, посвященной 75-летию образования Кемеровской области. 

Основная цель проведения спартакиады – возрождение и пропаганда национальных видов спорта коренных малочисленных народов региона, пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских связей между спортсменами городов и населенных пунктов Кузбасса.

В спартакиаде приняли участие восемь команд — 160 спортсменов из Беловского, Гурьевского, Таштагольского районов, городов Мыски, Междуреченск, Калтан, Осинники, Новокузнецк. 

В рамках зимнего этапа спортсмены соревновались в 7 дисциплинах: лыжные гонки (эстафеты у мужчин и женщин), эстафета на охотничьих лыжах со стрельбой из лука, стрельба из лука, плавание, настольный теннис, шахматы, волейбол. 

Победителем общего зачета стала команда Междуреченска; 2 место завоевала команда Беловского района; 3 место заняли спортсмены Таштагольского района.   

 
Рубрики: Спорт
Автор: Лариса Сергеева
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