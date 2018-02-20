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С компаний Кузбасса требуют компенсацию за «Свинку Пеппа»

В арбитражный суд Кемеровской области подано 6 исков от британской компании Entertainment One UK Limited (подразделение канадской Entertainment One, занимающейся звукозаписью и дистрибуцией телепродукции), о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки Peppa Pig (стилизованное изображение и логотип), героини британского мультфильма, известной в России как «Свинка Пеппа», сообщает Авант-Партнер.

В пяти случаях ответчиками выступают предприниматели, в одном – ленинск-кузнецкое ООО «Алина». Один иск подан на сумму 10 тыс. рублей, остальные – на 20 тысяч каждый. 

Кроме того,  в арбитражный суд Иркутской области направлено 18 исков и один – в арбитражный суд Республики Тыва.

Как напоминает Авант-Партнер,  аналогичные 14 исков о компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Смешарики» были поданы в 2013 году  Тогда основными ответчиками выступали крупные торговые сети Кузбасса — «Акватория», «Чибис», «Пенсионер».

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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