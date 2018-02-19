В Кузбассе вновь протестовали против угольных разрезов. Есть задержанные

В минувшую субботу жители Новокузнецкого района вновь вышли и заблокировали дорогу разреза Березовский.

По информации портала "Открытый город", жителей возмутило то, что во время проведения проверки плодородного слоя почвы на разрезе Березовский совместно с администрацией района, вместо конструктивного диалога и анализа документов, власти устроили показательную экскурсию для журналистов.

При этом, директор разреза заявил, что не имеет права показывать никакие документы, так как это запрещено ФСБ.

Возмущенные жители района вновь перекрыли технологическую дорогу разреза "Березовский", которая пересекает дорогу общего пользования.

На месте протеста собралось большое количество сотрудников полиции. По информации "Открытого города", с утра полиция объезжала дома активистов и ставила блок посты на въездах в села.

Несмотря на это, к месту пикета приехали более сотни жителей ближайших сел и деревень, которые требовали остановить работу угледобывающих компаний.

Протестующие недовольны тем «Березовский» запустил вторую очередь без соблюдения границ санитарной зоны — от котлована до ближайших домов осталось несколько сотен метров. Также активисты протестуют против закрытия дороги между Новокузнецком и окрестным селами ради строительства разреза. Люди считают, что региональные власти Кузбасса лоббируют интересы угольных предприятий и нарушают права жителей региона.

Акцию поддерживают большинство жителей ближайших сел, они также неоднократно обращались к собственникам разрезов и чиновникам.

Полиция задержала гражданских активистов Владимира Горенкова и Сергея Шереметьева, которых подозревают в организации мероприятия.

Это не первый митинг против угольных разрезов в Кузбассе. Ранее жители Кемеровской области проводили акции в центре Новосибирска, устраивали одиночные пикеты вдоль трассы и народные сходы. После того, как гражданские активисты написали письмо в прокуратуру, в ведомстве подтвердили массовые нарушения при добыче угля в регионе. Возбуждены несколько административных дел.

Аналогичная акция прошла 3 февраля. Тогда власти района и угольщики пообещали урегулировать вопрос, однако данное обещание не выполнили.

По мнению активистов, вместо конструктивного диалога и объективных проверок угольных компаний, власть использует силу, что только обостряет социальную напряженность и может привести к более серьезным конфликтам, включая столкновения с правоохранительными органами.