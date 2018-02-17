В железнодорожную инфраструктуру Кузбасса инвестируют 2,5 млрд руб.

По информации первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, 2018 году в развитие железнодорожной инфраструктуры Кемеровской области планируются инвестиции в объеме около 2,5 млрд руб. против 5,3 млрд годом ранее, сообщает ТАСС.

Снижение инвестиций объясняется завершением крупного проекта – строительства тоннеля на перегоне Курегеш – Карлык, который введут в марте. Общие вложения в него составили около 7 млрд руб., ранее стоимость проекта оценивалась в 7,5 млрд. На данный момент он эксплуатируется в опытно-промышленном режиме.

В этом году будет проведана модернизации 600 км железнодорожного пути, также продолжится обустройство контактной сети и др.

Планируется провести реконструкцию старого тоннеля, движение по которому было закрыто, предполагалось его законсервировать. Инвестиции в проект будут известны после подготовки проектно-сметной документации.

Необходимость реконструкции связана с тем, что ожидается дальнейший рост отгрузки угля в дальневосточном направлении – в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.