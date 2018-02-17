В Кузбассе сокращается безработица, но уменьшается численность рабочей силы

По данным Кемеровостата, в 2017 году в Кемеровской области численность безработных сократилась на 12,7 тыс. человек, или на 11,8%. Уровень безработицы составил 7,1% против 7,9% в 2016 году.

Среди безработных доля женщин составляет 48,3%, городских жителей – 83%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 16,1%. Уровень безработицы среди сельских жителей (9,1%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (6,8%), у женщин уровень безработицы ниже, чем у мужчин (соответственно 7% и 7,2%). Каждый третий безработный находится в возрасте до 30 лет, средний возраст безработных составил в 2017 году 37,5 лет против 36,6 лет в 2016 году.

При этом, численность рабочей силы уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 22,3 тыс. человек или на 1,8%, с 1359 тыс. человек до 1336,7 тыс. человек в 2017 году.