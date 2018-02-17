В Кузбассе обсудили изменения бюджета

Комитет по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Совета народных депутатов Кузбасса обсудил проект закона «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В совещании под руководством заместителя председателя комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Александра Микельсона приняли участие заместитель губернатора Кемеровской области — начальник главного финансового управления Игорь Малахов, представители экспертно–правового управления Совета.

По информации Игоря Малахова, в законопроекте изменены основные характеристики областного бюджета на 2018 год. Увеличен общий объем доходов на 887,2 млн. рублей и расходов на 2 469,5 млн. рублей, объем дефицита и сумма источников финансирования дефицита на 1 582,3 млн. рублей.

В целом расходы на реализацию государственных программ увеличены на 2 467,4 млн. рублей.

Основное увеличение бюджетных ассигнований произошло по следующим программам: «Развитие здравоохранения Кузбасса» — на обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан по категориям заболеваний на 1050,0 млн. Рублей, «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение повышение энергоэффективности Кузбасса» — на 1000 млн. Рублей, «Формирование современной городской среды Кузбасса» — на 236,1 млн. Рублей, «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» — на 27,5 млн. рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования в рамках государственной программы «Управление государственными финансами Кузбасса» на 766,4 млн. рублей в связи со снижением процентных платежей по государственному долгу Кемеровской области в результате проведения реструктуризации бюджетных кредитов, а также досрочного исполнения обязательств перед коммерческими банками.

Также в законопроекте отражены иные уточняющие изменения, в том числе в части изменений бюджетных ассигнований других государственных программ и непрограммных направлений деятельности.

В результате изменений общие параметры бюджета на 2018 год следующие: доходы 112 098,6 млн. рублей, расходы 117 570,9 млн. рублей.

Дефицит 5 472,4 млн. рублей или 6,1% от объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Членами комитета единогласно было принято решение вынести данный законопроект на рассмотрение очередной сессии областного Совета для принятия его в первом чтении.