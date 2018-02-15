В России начинается II Всероссийская зимняя Спартакиада спортивных школ

В период с 21 января по 16 апреля в 9 субъектах Российской Федерации будут проведены соревнования по 15 видам спорта: биатлон, бобслей (скелетон), горнолыжный спорт, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), кёрлинг, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей и хоккей с мячом.

В соревнованиях будет разыграно 84 комплекта медалей, в том числе: 13 комплектов в конькобежном спорте, по 10 комплектов в сноуборде и фристайле, по 8 комплектов в шорт-треке и лыжных гонках, по 6 комплектов в биатлоне и спортивном ориентировании, по 4 комплекта в горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина и санном спорте, 3 комплекта в лыжном двоеборье, по 2 комплекта в бобслее, кёрлинге, фигурном катании на коньках и хоккее, 1 комплект хоккею с мячом.

Финальный этап Спартакиады примут 9 субъектов Российской Федерации, в том числе и Кузбасс.

С 13 по 17 февраля на спортивных объектах горнолыжного курорта «Горная Саланга» в Кузбассе пройдут финальные соревнования II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года по фристайлу.

В соревнованиях примут участие 185 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Пермского краев, Кемеровской, Ярославской, Свердловской, Мурманской, Томской, Челябинской, Московской, Сахалинской областей, республик Башкортостан, Татарстан и Чувашия. Они медали в могуле, слоупстайле, ски-кроссе и акробатике.