В Кузбассе пройдет благотворительная акция "Пока сердца для чести живы…"

26 февраля в Кемерове пройдёт Всероссийская благотворительная акция «Пока сердца для чести живы…».

Организаторы — Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации и Благотворительный Фонд Сергея Маховикова.

Акция, объединяющая людей разных поколений, направлена на военно-патриотическое воспитание молодежи, а также в поддержку ветеранов боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамках юбилейной благотворительной акции в восьми Федеральных округах Российской Федерации, на центральных площадках крупнейших городов и в воинских частях пройдёт серия музыкально-литературных программ актера Сергея Маховикова, специально подготовленных совместно с творческими коллективами Росгвардии. Основа концертов – соединение музыки, поэтических произведений и художественных образов, посвященных ключевым моментам современной истории, людям, армии, Родине.

Акция совпадает с 55-летним юбилеем Сергея Маховикова — члена Союза журналистов и Союза кинематографистов, члена Совета по культуре Росгвардии, ветерана боевых действий, актёра, режиссера, поэта и композитора.

Перед началом концертов будут проходить различные мероприятия: фотовыставка и музейная экспозиция, оружейные мастер-классы, а также встречи руководителей и ветеранов Росгвардии с молодежью.