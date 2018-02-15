Топ-менеджеры Сбербанка получили вознаграждение 5,1 млрд рублей за 2018 год

Суммарное вознаграждение топ-менеджеров Сбербанка за 2017 год составило 5,1 млрд рублей, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на отчетность банка по РСБУ.

По сравнению с 2016 годом выплаты были увеличены на 42%. Из общей суммы 23%, или 1,183 млрд рублей, составило фиксированное вознаграждение.

Оставшуюся часть — 3,918 млрд рублей — 14 топ-менеджеров получили в виде премии за результаты прошлого года, по итогам которого госбанк увеличил прибыль на 30%, (до 674 млрд рублей) и получил приток депозитов физлиц на 675 млрд рублей.

При этом отмечается, что 1,6 млрд рублей составит отсроченное долгосрочное вознаграждение.