Наркодиспансеры Кузбасса снизили расценки на услуги после вмешательства ФАС

По информации руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области Натальи Кухарской, ведомство изучило расценки на оказание услуг наркодиспансеров в Кузбассе и обнаружено, что наркодиспансеры навязывают гражданам обследование с последующей выдачей разрешения на получение прав, однако оно необязательно для обычных граждан, которые получают или обменивают водительские права. А обязательно только для тех, кто уже стоит на учете.

Между тем, стоимость услуг была довольно высокой.

Диспансерам было вынесено предупреждение УФАС. Однако кемеровский наркодиспансер не согласился с ним и оспорил в арбитражном суде. Новокузнецкий диспансер не оспаривал предупреждение УФАС.

Суд принял сторону ФАС, после чего кемеровский наркодиспансер снизил стоимость услуги с 991 рубля до 293, то есть, в 3,4 раза, а новокузнецкий – в 2,2 раза, 320 рублей.

ФАС также признала Кемеровский наркодиспансер злоупотреблявшим доминирующим положением на рынке и завышающим цены при прохождении медосвидетельствовании для получения лицензии на оружие. Стоимость процедуры была выше ранее установленной в Кузбассе и выше, чем в других регионах Сибири. УФАС признало диспансер нарушившим закон о защите конкуренции.