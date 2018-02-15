Инвестиции в угольную отрасль Кузбасса вырастут на 2 млрд рублей

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, инвестиции в угольную отрасль Кузбасса в 2018 году планируются не менее 65 млрд рублей, сообщает Авант-Партнер.

По словам заместителя губернатора по ТЭК и экологии Евгения Хлебунова, в прошлом году инвестиции составляли 63 млрд рублей.

В 2018 году планируется введение нового участка открытых горных работ Убинский-1 АО «Разрез «Шестаки», запуск проекта по освоению участка «Гусинский-Южный» на участке недр (поле шахты «Глушинская») ООО СП «Барзасское товарищество». Через 4-5 лет при выходе на проектную мощность добыча на этих участках может достигнуть 5 млн тонн.

Кроме того, в этом году начнется строительство трех обогатительных фабрик общей мощностью 12,5 млн тонн: «Увальная» (АО «УК Сибирская») на 4 млн тонн, «Краснокаменская» (АО ИК «ЮКАС-Холдинг») на 2,5 млн тонн и «Талдинская-Энергетическая» (ОАО УК «Кузбассразрезуголь») – на 6 млн тонн. После их запуска совокупная перерабатывающая мощность Кузбасса увеличится на 8% и составит 175,4 млн тонн.

Добыча угля в 2018 году по прогнозу Евгения Хлебунова составит не менее 243 млн тонн против 241,5 млн тонн в прошлом году.