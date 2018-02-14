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В Кузбассе число магазинов "Пятерочка" планируют увеличить до 200

По информации пресс-службы компании Х5 Retail Group, ритейлер планирует расширить торговую сеть "Пятерочка" в Кузбассе до 200 магазинов.

Для этого ритейлер X5 Retail Group сообщил о заключении соглашения с коллегией администрации Кемеровский области, которое предполагает сотрудничество компании и региона в развитии розничной торговли.

Документ подписали заместитель губернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям Станислав Черданцев и директор Сибирского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Юлия Тюленева, 

По данным на 31 декабря 2017 года в Кузбассе работало 97 магазинов сети. Согласно соглашению о сотрудничестве, до конца 2020 года компания намерена увеличить это число до 200. 

По подсчетам компании, инвестиции составят порядка 1 млрд рублей, а также будет создано не менее 1 тыс. новых рабочих мест.

X5 Retail Group развивает бренд «Пятерочка» в регионах Сибири  с августа 2016 года. За это время было открыто 97 магазинов «Пятерочка» в Кузбассе, 76 – в Новосибирской области, 83 – в Омской области и 17 – в Алтайском крае. 

 
Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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